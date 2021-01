Sağlıklı Yalıtımın Arkasında EUCEB Sertifikası Hak Etmiş İzocam Taşyünü Var

Yalıtım, tarih kadar eski bir konu. Antik zamanlardan beri bizi soğuktan, sıcaktan ve gürültüden korumaları için yaşam ve çalışma alanlarımızı yalıtım malzemeleri ile çevreliyoruz. Odalarımızın duvarlarında, binaların cephelerinde, evlerimizin çatılarında kullanılan bu ürünler, tüketimin arttığı, verimliliğin, sürdürebilirliğin ve tasarrufun öneminin iyice anlaşıldığı günümüzde bir gereklilik haline dönüşmekte ve yaygın olarak kullanılmaktalar. Bize konfor ve tasarruf sağlayan yalıtım malzemelerini her an göremesek veya fark edemesek de yaşamımızın her anında bizlere sadece birkaç metre uzaktalar. Bu nedenle bizimle iç içe yaşayan bu malzemelerin seçiminde sağlığımıza zarar vermeyecek, güvenli ve sertifikalı ürünleri kullanmaya dikkat etmeliyiz.

Son dönemlerde Avrupa Birliği yönetmeliklerinde sağlıklı yalıtım ürünlerinin seçimi konusunda bize yol gösterebilecek çeşitli mekanizmaların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilecek mineral yünler, 2000 yılında kurulan EUCEB (Mineral Yün Ürünler için Avrupa Sertifikalandırma Kurulu) tarafından belgelendirilmeye başlandı. EUCEB, mineral yünlerin ilgili Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre sağlıklı ve güvenli bir içerikte üretilip üretilmediğini denetler ve gerekli şartları sağlayan üreticilerin ürünlerine verilen EUCEB sertifikası sağlıklı yalıtımı garanti eder.